Полузащитник ЦСКА Кисляк о победе над «Балтикой»: «Самое главное было хорошо начать»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился впечатлениями от победы над «Балтикой» (2:1) в первом туре РПЛ.

На 1-й минуте матча забил форвард калининградцев Чинонсо Оффор. На 33-й минуте армейцы сравняли счет после автогола Эдуардо Андерсона, а на 36-й Кирилл Глебов вывел красно-синих вперед.

«Друзья, всем привет. Поздравляю всех с праздником футбола. Поздравляю всех армейцев с победой. Самое главное было хорошо начать. Сейчас уже восстанавливаемся. Движемся дальше», — сказал Кисляк в видео, которое опубликовал в соцсетях.

Во 2-м туре чемпионата России ЦСКА 1 августа примет «Крылья Советов».