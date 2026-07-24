Полузащитник ЦСКА Кисляк о победе над «Балтикой»: «Самое главное было хорошо начать»
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился впечатлениями от победы над «Балтикой» (2:1) в первом туре РПЛ.
На 1-й минуте матча забил форвард калининградцев Чинонсо Оффор. На 33-й минуте армейцы сравняли счет после автогола Эдуардо Андерсона, а на 36-й Кирилл Глебов вывел красно-синих вперед.
«Друзья, всем привет. Поздравляю всех с праздником футбола. Поздравляю всех армейцев с победой. Самое главное было хорошо начать. Сейчас уже восстанавливаемся. Движемся дальше», — сказал Кисляк в видео, которое опубликовал в соцсетях.
Во 2-м туре чемпионата России ЦСКА 1 августа примет «Крылья Советов».
Источник: Соцсети Матвея Кисляка
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|
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|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
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|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
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|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
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|12
|3
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|2
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|16
|
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|3
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|
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|3
|6
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|15
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|12
|3
|5
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|
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|7
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|
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|12
|
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|12
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|6
|4
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|12
|
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|Локомотив
|12
|2
|5
|5
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|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
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|12
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|3
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30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
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Илья Рожков
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|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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