Полузащитник ЦСКА Козлов о победе над «Балтикой»: «Надеемся, что будем продолжать так же»

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов поделился впечатлениями от игры с «Балтикой» (2:1) в первом туре РПЛ.

На 1-й минуте матча забил форвард калининградцев Чинонсо Оффор. На 33-й минуте армейцы сравняли счет после автогола Эдуардо Андерсона, а на 36-й Кирилл Глебов вывел красно-синих вперед.

«Армейцы, наконец-то дождались первого тура. Он оказался для нас счастливым и удачным. Всех с победой и надеемся, что будем продолжать так же», — приводит слова Козлова пресс-служба ЦСКА.

В следующем туре РПЛ армейцы 1 августа примут «Крылья Советов».