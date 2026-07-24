Главный тренер ЦСКА Игдисамов о работе в клубе: «Я перестал читать, что пишут»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов на пресс-конференции после победы над «Балтикой» (2:1) в первом туре РПЛ рассказал о том, как он изменился с момента своего назначения.

«Я перестал читать, что пишут. Прекрасно понимаю, какой шанс я получил, понимаю это давление. Понимаю, что журналистам нужны клики, но порой новости просто высасываются из пальца. Но у меня много работы с командой, и нет времени на все это», — сказал Игдисамов на пресс-конференции после матча.

Специалист работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Сезон-2025/26 он завершал в роли исполняющего обязанности главного тренера армейцев, а 1 июня клуб объявил о его назначении Игдисамова главным тренером команды.

Во 2-м туре чемпионата России ЦСКА 1 августа примет «Крылья Советов».