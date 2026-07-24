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Тренер «Балтики» Талалаев: «Если Бориско подпишет контракт с ЦСКА — это выстрел в голову»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил, как на калининградской команде отразится возможный уход голкипера Максима Бориско.

19 июля «СЭ» сообщал, что «Балтика» готова продать 26-летнего вратаря в ЦСКА при условии обратной аренды на сезон-2026/27. В пятницу генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов заявил, что Бориско близок к переходу в московскую команду.

«Чего не хватает помимо усиления? Думаю, что все понимают: чтобы усилить игру, нужно качество. Уровень мастерства у моих футболистов такой, какой есть. У меня нет волшебной палочки.

У нас было заседание совета директоров в мае. И все четко знают, что за весну мы заняли пятое место с конца. Были поставлены задачи приобрести игроков на несколько позиций. Пока усиления вы видите... Я не могу сказать, что мы сыграли хуже, чем ожидали.

Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА — это выстрел в голову. Будет борьба за выживание», — сказал Талалаев после матча с ЦСКА (1:2) в 1-м туре РПЛ.

Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. В сезоне-2025/26 он провел за команду 23 матча во всех турнирах, пропустил 11 мячей и 14 раз отыграл на ноль.

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Андрей Талалаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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