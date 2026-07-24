Тренер «Балтики» Талалаев: «Если Бориско подпишет контракт с ЦСКА — это выстрел в голову»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил, как на калининградской команде отразится возможный уход голкипера Максима Бориско.

19 июля «СЭ» сообщал, что «Балтика» готова продать 26-летнего вратаря в ЦСКА при условии обратной аренды на сезон-2026/27. В пятницу генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов заявил, что Бориско близок к переходу в московскую команду.

«Чего не хватает помимо усиления? Думаю, что все понимают: чтобы усилить игру, нужно качество. Уровень мастерства у моих футболистов такой, какой есть. У меня нет волшебной палочки.

У нас было заседание совета директоров в мае. И все четко знают, что за весну мы заняли пятое место с конца. Были поставлены задачи приобрести игроков на несколько позиций. Пока усиления вы видите... Я не могу сказать, что мы сыграли хуже, чем ожидали.

Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА — это выстрел в голову. Будет борьба за выживание», — сказал Талалаев после матча с ЦСКА (1:2) в 1-м туре РПЛ.

Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. В сезоне-2025/26 он провел за команду 23 матча во всех турнирах, пропустил 11 мячей и 14 раз отыграл на ноль.