Тренер ЦСКА Игдисамов о быстром голе «Балтики»: «Я крепко выругался»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился впечатлениями от быстрого гола соперника в игре с «Балтикой» (2:1) в первом туре РПЛ.

Армейцы пропустили на 1-й минуте, но затем добыли волевую победу благодаря автоголу Эдуардо Андерсона и забитому мячу Кирилла Глебова.

«Быстрый гол в наши ворота? Я крепко выругался. У нас изначально был план на игру и мы его придерживались. Гол не повлиял на это, разве что эмоционально. Сегодня я понимал, что у ребят есть силы отыграться», — сказал Игдисамов на пресс-конференции после матча.

Во 2-м туре чемпионата России ЦСКА 1 августа примет «Крылья Советов».