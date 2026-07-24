ЦСКА — «Балтика»: Абросимов не назначил пенальти в ворота калининградцев после игры рукой

Главный арбитр матча ЦСКА — «Балтика» Иван Абросимов не стал назначать пенальти в ворота калининградской команды после игры рукой защитника Натана Гассамы в 1-м туре чемпионата России-2026/27.

После видеопросмотра судья объяснил, что эпизоду предшествовал фол со стороны армейца Лусиано Гонду: «До наказуемый игры игрока номер «4» была наказуемая игра игрока ЦСКА номер «32» — решение: штрафной удар, фол в атаке».

Игра проходит в Москве на «ВЭБ Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».