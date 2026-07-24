ЦСКА победил «Балтику» в первом матче нового сезона РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Балтикой» в матче 1-го тура чемпионата России-2026/27 — 2:1. Игра прошла на «ВЭБ Арене» в Москве.

На 1-й минуте отличился форвард гостей Чинонсо Оффор. На 33-й минуте армейцы сравняли счет после автогола Эдуардо Андерсона, а на 36-й Кирилл Глебов вывел хозяев вперед.

По ходу матча главный арбитр Иван Абросимов после видеопросмотров отменил голы полузащитника ЦСКА Данилы Козлова (27-я минута) и Оффора (54-я) — в обоих эпизодах было положение вне игры. Также после вмешательства ВАР судья не назначил пенальти в ворота калининградцев из-за попадания мяча в руку защитника Натана Гассамы, поскольку до этого мяч попал в руку форварду армейцев Лусиано Гонду.

В следующем туре РПЛ ЦСКА 1 августа примет «Крылья Советов», а «Балтика» в этот же день дома сыграет с московским «Динамо».