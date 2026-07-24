ЦСКА — «Балтика»: гол Оффора на 53-й минуте отменили после видеопросмотра

Гол «Балтики» на 53-й минуте матча 1-го тура чемпионата России-2026/27 против ЦСКА был отменен.

У калининградцев дубль оформил Чинонсо Оффор, однако главный арбитр Иван Абросимов после видеопросмотра отменил второй гол футболиста из-за офсайда. Счет в матче — 2:1 в пользу армейцев.

Игра проходит в Москве на «ВЭБ Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».