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Угальде — об интересе «ПСЖ» и «Монако»: «Это мечта, но я счастлив в России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Манфред Угальде.
Фото ФК «Спартак»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «ПСЖ», «Монако» и других европейских топ-клубов.

«Это мечта. Когда я был ребенком, я видел, как эти команды с очень именитыми футболистами играют в Лиге чемпионов. Это приятно, что ходят такие слухи. Это значит, что я все делаю правильно.

Я счастлив, у меня все хорошо в России. Можно представить себе тысячи разных вещей, но все изменится, только когда будет официальное предложение и реальный интерес», — приводит слова Угальде Yashin Quesada.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. В прошедшем сезоне 23-летний костариканец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал шесть голевых передач. С 17 голами форвард стал лучшим бомбардиром сезона в РПЛ.

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Манфред Угальде
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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