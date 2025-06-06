Угальде — об интересе «ПСЖ» и «Монако»: «Это мечта, но я счастлив в России»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «ПСЖ», «Монако» и других европейских топ-клубов.

«Это мечта. Когда я был ребенком, я видел, как эти команды с очень именитыми футболистами играют в Лиге чемпионов. Это приятно, что ходят такие слухи. Это значит, что я все делаю правильно.

Я счастлив, у меня все хорошо в России. Можно представить себе тысячи разных вещей, но все изменится, только когда будет официальное предложение и реальный интерес», — приводит слова Угальде Yashin Quesada.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. В прошедшем сезоне 23-летний костариканец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал шесть голевых передач. С 17 голами форвард стал лучшим бомбардиром сезона в РПЛ.