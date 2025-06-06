Дуду рассказал, что самые большие премиальные в ЦСКА составляли 20-25 тысяч долларов

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду в интервью «СЭ» рассказал о самых высоких премиальных, которые получал за победу в клубе.

— Вы как-то рассказывали, что за победу над «Спартаком» получали по 20-25 тысяч долларов. Это самые большие премиальные в карьере?

— Да, за победы в дерби платили именно столько. Причем в то время доллар в Бразилии стоил три реала, а сейчас — почти шесть! Представляете, какие это были деньги?

Дуду выступал с 2005 по 2008 год. Он провел за ЦСКА 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.