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Игнатьев: «Переход в «Крылья» — шаг вперед. Мне очень близок футбол Осинькина»

Игнатьев прокомментировал свой переход в «Крылья Советов»
Виктория Кравченко

Форвард Иван Игнатьев поделился эмоциями после перехода из «Рубина» в «Крылья Советов» на правах аренды.

«Я рад подписать контракт с «Крыльями». Для меня это шаг вперёд. Мне очень близок футбол, который привил команде Игорь Витальевич [Осинькин]. Мы с ним общались, он уже объяснял различные игровые моменты.

Знаю, что в Самаре очень любят футбол и сильно поддерживают «Крылья». Обещаю, что буду отдавать на поле всего себя», — цитирует Игнатьева «Крыльев».

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Игнатьев провел 10 матчей за «Рубин» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в два миллиона евро.

Иван Игнатьев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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