Форвард Иван Игнатьев поделился эмоциями после перехода из «Рубина» в «Крылья Советов» на правах аренды.

«Я рад подписать контракт с «Крыльями». Для меня это шаг вперёд. Мне очень близок футбол, который привил команде Игорь Витальевич [Осинькин]. Мы с ним общались, он уже объяснял различные игровые моменты.

Знаю, что в Самаре очень любят футбол и сильно поддерживают «Крылья». Обещаю, что буду отдавать на поле всего себя», — цитирует Игнатьева «Крыльев».

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Игнатьев провел 10 матчей за «Рубин» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в два миллиона евро.