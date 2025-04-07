Комличенко — о критике со стороны Дзюбы: «Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отметил, что ему неинтересны высказывания со стороны форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

Ранее Дзюба заявил, что футболист ростовской команды весит «под 90 кг, а падает от дуновения ветра».

«Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит. Не слышал такого. Пусть что хочет говорит. Реально неинтересно, все равно», — приводит «Чемпионат» слова Комличенко.

Комличенко играет за «Ростов» с 2021 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 27 матчах команды во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 4 результативные передачи.