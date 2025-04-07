Комличенко — о критике со стороны Дзюбы: «Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит»
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отметил, что ему неинтересны высказывания со стороны форварда «Акрона» Артема Дзюбы.
Ранее Дзюба заявил, что футболист ростовской команды весит «под 90 кг, а падает от дуновения ветра».
«Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит. Не слышал такого. Пусть что хочет говорит. Реально неинтересно, все равно», — приводит «Чемпионат» слова Комличенко.
Комличенко играет за «Ростов» с 2021 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 27 матчах команды во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 4 результативные передачи.
Источник: Чемпионат
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|2
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|0
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|6
|
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
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|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|2
|1
|0
|1
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|3
|
7
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|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
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|2
|1
|0
|1
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|
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|1
|0
|1
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|
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|0
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|2
|
11
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|0
|1
|1
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|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
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|0
|
16
|Акрон
|2
|0
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
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|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
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Бомбардиры
Ассистенты
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
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|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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