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7 апреля 2025, 19:25

Комличенко — о критике со стороны Дзюбы: «Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит»

Алина Савинова
Николай Комличенко и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отметил, что ему неинтересны высказывания со стороны форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

Ранее Дзюба заявил, что футболист ростовской команды весит «под 90 кг, а падает от дуновения ветра».

«Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит. Не слышал такого. Пусть что хочет говорит. Реально неинтересно, все равно», — приводит «Чемпионат» слова Комличенко.

Комличенко играет за «Ростов» с 2021 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 27 матчах команды во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 4 результативные передачи.

Источник: Чемпионат
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Артем Дзюба
Николай Комличенко
Футбол
ФК Акрон
ФК Ростов
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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