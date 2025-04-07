Источник: футболист «Зенита» Мантуан задумывается над возвращением в Бразилию

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассматривает вариант с возвращением в Бразилию, сообщает журналист Марко Белло в своих соцсетях.

По информации источника, агенты 23-летнего футболиста планируют отправить игрока в годичную аренду.

Мантуан выступает за «Зенит» с лета 2022 года. Его предыдущим клубом был «Коринтианс».

В нынешнем сезоне бразилец провел 30 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 4 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.