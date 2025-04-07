Мостовой не верит в интерес к Умярову из Европы: «Это смех»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова футбольного агента Германа Ткаченко, заявившего об интересе из Европы к футболисту «Спартака» Наилю Умярову.

— Агент Герман Ткаченко недавно заявил о частом интересе к Умярову из Европы.

— Герман рассмешил, конечно.

— Вы не верите в это?

— Конечно, нет! Это смех.

В этом сезоне 24-летний Умяров провел 25 матчей во всех турнирах за красно-белых, в которых отметился 2 голами.