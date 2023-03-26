Нападающий «Оренбурга» Воробьев — о давлении на Личку в Чехии: «У него есть стержень!»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев в разговоре с «СЭ» высказался о давлении на главного тренера команды Марцела Личку в Чехии во время переговоров по продлению контракта с клубом.

«Нам он об этом ничего не говорил. Мы работали как обычно. Рады, что он с нами! Если Марцел остался здесь, значит, у него есть стержень!» — сказал Воробьев «СЭ».

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года, под руководством 45-летнего чеха команда вернулась из первой лиги в РПЛ по итогам сезона-2021/22. Предыдущий контракт специалиста действовал до конца июня 2023 года.