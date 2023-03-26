Нападающий «Ахмата» Конате может восстановиться к матчу со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ахмата» Мохамед Конате в пятницу вернулся в расположение клуба после лечения в одной из московских клиник.

Туда Конате отправился со сборов в Турции, получив травму бедра в одном из последних контрольных матчей. В клинике, форвард прошел и курс реабилитации. Он будет работать в общей группе. До матча со Спартаком еще неделя. Есть вероятность, что футболист может попасть в заявку на игру.

В этом сезоне Конате забил 9 голов в 20 матчах за «Ахмат» во всех турнирах.