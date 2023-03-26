Полузащитник Куликов рассказал о роли Дзюбы в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал о роли форварда Артема Дзюбы в команде.

«Дзюба и его роль? Юмор, авторитет — все это есть как на поле, так и в команде», — Sport24 слова Куликова.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. Он принял участие в 5 матчах за московский клуб, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Железнодорожники набрали 22 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.