Изидор рассказал о сообщении Головина после перехода в «Локомотив»
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с полузащитником «Монако» Александром Головиным.
— Мы следим за «Монако», потому что там играет Александр Головин. Какие у вас были отношения с ним?
— Это мой друг. Он очень добродушный и веселый парень. Как игрок он очень сильный.
— Писал ли он тебе, когда ты перешел в «Локомотив»?
— Он отправил СМС: «Я очень счастлив за тебя. Если тебе нужна какая-то помощь в Москве — обращайся».
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ЦСКА – Урал
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