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Сегодня, 13:15

Изидор рассказал о сообщении Головина после перехода в «Локомотив»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

— Мы следим за «Монако», потому что там играет Александр Головин. Какие у вас были отношения с ним?

— Это мой друг. Он очень добродушный и веселый парень. Как игрок он очень сильный.

— Писал ли он тебе, когда ты перешел в «Локомотив»?

— Он отправил СМС: «Я очень счастлив за тебя. Если тебе нужна какая-то помощь в Москве — обращайся».

Вильсон Изидор. «Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала! Мы их не боимся». Интервью Вильсона Изидора из «Локо»
Александр Головин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Монако
Вильсон Изидор
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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