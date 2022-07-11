Изидор рассказал о сообщении Головина после перехода в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

— Мы следим за «Монако», потому что там играет Александр Головин. Какие у вас были отношения с ним?

— Это мой друг. Он очень добродушный и веселый парень. Как игрок он очень сильный.

— Писал ли он тебе, когда ты перешел в «Локомотив»?

— Он отправил СМС: «Я очень счастлив за тебя. Если тебе нужна какая-то помощь в Москве — обращайся».