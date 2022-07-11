Хохлов о назначении Фомина капитаном: «В какой-то степени для Шунина это может быть обидно»

Бывший футболист и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о назначении Даниила Фомина капитаном команды.

«Нужно понимать, как происходило это назначений. Я думаю, что Фомин — один из тех игроков, который является лидером команды и вполне заслуженно может получить капитанскую повязку. В какой-то степени для Антона Шунина это может быть обидно», — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович заявил, что в следующем сезоне капитаном команды будет полузащитник Даниил Фомин.