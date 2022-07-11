Изидор о подготовке к сезону: «Сейчас нагрузка больше, чем на зимних сборах с Гисдолем»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» рассказал о подготовке к новому сезону.

— Какие ощущения от летних сборов в «Локомотиве»?

— Когда я приехал из «Монако» в «Локомотив», я помню, что был больше готов физически к зимним сборам. Сейчас я вернулся со свежей головой: отдохнувший и перезарядившийся. У меня есть конкретные задачи. Я знаю, что надо решать мне и что команде. Поэтому я полностью сконцентрирован, чтобы идти вперед и добиваться целей.

— Отличаются ли летние сборы от зимних по нагрузке?

— Сейчас нагрузка больше, чем на зимних сборах с Гисдолем. Наш тренерский штаб диктует такие принципы игры, для которых нужна очень хорошая физическая подготовка. Этим мы и занимаемся. У нас каждый день по 2-3 тренировки. Но никто не жалуется! Напротив, я чувствую настроения в команде — мы счастливы, что тренируемся. Работаем в едином порыве.