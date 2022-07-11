Изидор о подготовке к сезону: «Сейчас нагрузка больше, чем на зимних сборах с Гисдолем»
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» рассказал о подготовке к новому сезону.
— Какие ощущения от летних сборов в «Локомотиве»?
— Когда я приехал из «Монако» в «Локомотив», я помню, что был больше готов физически к зимним сборам. Сейчас я вернулся со свежей головой: отдохнувший и перезарядившийся. У меня есть конкретные задачи. Я знаю, что надо решать мне и что команде. Поэтому я полностью сконцентрирован, чтобы идти вперед и добиваться целей.
— Отличаются ли летние сборы от зимних по нагрузке?
— Сейчас нагрузка больше, чем на зимних сборах с Гисдолем. Наш тренерский штаб диктует такие принципы игры, для которых нужна очень хорошая физическая подготовка. Этим мы и занимаемся. У нас каждый день по 2-3 тренировки. Но никто не жалуется! Напротив, я чувствую настроения в команде — мы счастливы, что тренируемся. Работаем в едином порыве.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -