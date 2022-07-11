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Изидор о подготовке к сезону: «Сейчас нагрузка больше, чем на зимних сборах с Гисдолем»

Изидор рассказал о подготовке «Локомотива» к новому сезону
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» рассказал о подготовке к новому сезону.

— Какие ощущения от летних сборов в «Локомотиве»?

— Когда я приехал из «Монако» в «Локомотив», я помню, что был больше готов физически к зимним сборам. Сейчас я вернулся со свежей головой: отдохнувший и перезарядившийся. У меня есть конкретные задачи. Я знаю, что надо решать мне и что команде. Поэтому я полностью сконцентрирован, чтобы идти вперед и добиваться целей.

— Отличаются ли летние сборы от зимних по нагрузке?

— Сейчас нагрузка больше, чем на зимних сборах с Гисдолем. Наш тренерский штаб диктует такие принципы игры, для которых нужна очень хорошая физическая подготовка. Этим мы и занимаемся. У нас каждый день по 2-3 тренировки. Но никто не жалуется! Напротив, я чувствую настроения в команде — мы счастливы, что тренируемся. Работаем в едином порыве.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
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 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
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Краснодар – Факел
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