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Актер Баринов — о словах Изидора: «Кто сейчас может противостоять «Зениту»?»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего железнодорожников Вильсона Изидора, который в интервью «СЭ» заявил, что железнодорожники способны скинуть «Зенит» с пьедестала РПЛ.

«У него и спрашивайте, возможно это или нет! Если «Локомотив» попадет в шестерку — это будет хорошо. Кто сейчас может противостоять «Зениту»? У «Зенита» другая база, другое отношение. Дело даже не в командах, а в тренерском составе. «Спартак» опять пошел по импортозамещению. Никаких результатов у этой команды не будет. Дай Бог в пятерку попадут», — сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» по итогам прошлого сезона набрал 48 очков и занял шестое место в чемпионате России.

В минувшем сезоне 21-летний форвард провел 11 матчей в чемпионате России и забил 7 мячей.

Вильсон Изидор. «Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала! Мы их не боимся». Интервью Вильсона Изидора из «Локо»

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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