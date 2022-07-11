Актер Баринов — о словах Изидора: «Кто сейчас может противостоять «Зениту»?»
Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего железнодорожников Вильсона Изидора, который в интервью «СЭ» заявил, что железнодорожники способны скинуть «Зенит» с пьедестала РПЛ.
«У него и спрашивайте, возможно это или нет! Если «Локомотив» попадет в шестерку — это будет хорошо. Кто сейчас может противостоять «Зениту»? У «Зенита» другая база, другое отношение. Дело даже не в командах, а в тренерском составе. «Спартак» опять пошел по импортозамещению. Никаких результатов у этой команды не будет. Дай Бог в пятерку попадут», — сказал Баринов «СЭ».
«Локомотив» по итогам прошлого сезона набрал 48 очков и занял шестое место в чемпионате России.
В минувшем сезоне 21-летний форвард провел 11 матчей в чемпионате России и забил 7 мячей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -