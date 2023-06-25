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Писарский: «Предыдущий сезон оказался крутым. Играть в РПЛ было моей мечтой»

Писарский подвел итоги прошедшего сезона
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в комментарии для «СЭ» подвел итоги прошедшего сезона.

— Какую оценку за прошедший сезон поставили бы себе и команде?

— Не могу поставить оценку для команды, потому что не находился в ней весь сезон, — сказал Писарский «СЭ». — Скажу так, команда заслужила большего, но что-то не получилось. Ничего не бывает просто так, надо делать выводы, улучшать свою игру и занимать более высокие места. Для меня сезон оказался крутым. Играть в РПЛ было моей мечтой.

В первой половине сезона-2022/23 Владимир (тогда еще Сычевой — прим. «СЭ») выступал за «Оренбург», проведя 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей.

В зимнее трансферное окно форвард присоединился к «Крыльям» и начал выступать под фамилией Писарский. 27-летний российский футболист провел за самарский клуб 16 матчей и забил три гола.

Владимир Сычевой (Писарский)
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