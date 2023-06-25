Писарский: «Предыдущий сезон оказался крутым. Играть в РПЛ было моей мечтой»
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в комментарии для «СЭ» подвел итоги прошедшего сезона.
— Какую оценку за прошедший сезон поставили бы себе и команде?
— Не могу поставить оценку для команды, потому что не находился в ней весь сезон, — сказал Писарский «СЭ». — Скажу так, команда заслужила большего, но что-то не получилось. Ничего не бывает просто так, надо делать выводы, улучшать свою игру и занимать более высокие места. Для меня сезон оказался крутым. Играть в РПЛ было моей мечтой.
В первой половине сезона-2022/23 Владимир (тогда еще Сычевой — прим. «СЭ») выступал за «Оренбург», проведя 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей.
В зимнее трансферное окно форвард присоединился к «Крыльям» и начал выступать под фамилией Писарский. 27-летний российский футболист провел за самарский клуб 16 матчей и забил три гола.
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4
|Ростов
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5
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6
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7
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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