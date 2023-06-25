Федотов — о гегемонии «Зенита»: «Все определяет финансовое состояние»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сравнил «Зенит» с «Баварией» в разговоре о перспективах армейцев побороться за чемпионство в следующем сезоне.
«С «Зенитом» невозможно бороться? Все определяет, наверное, финансовое состояние. Мы видим, что, например, «Бавария» — тот же гегемон в Германии. По каким причинам? Этот клуб финансово более устойчив. Мы будем искать пути, чтобы двигаться вперед», — цитирует Федотова «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 «Зенит» с 70 очками занял первое место в РПЛ, в пятый раз подряд став победителем чемпионата России. Команда Сергея Семака на 12 очков обогнала ЦСКА, который финишировал на второй строчке.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0
|0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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7
|Оренбург
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|0
|0
|0-0
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8
|Локомотив
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|0
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|0-0
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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16
|Балтика
|0
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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