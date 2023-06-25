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Федотов — о гегемонии «Зенита»: «Все определяет финансовое состояние»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сравнил «Зенит» с «Баварией» в разговоре о перспективах армейцев побороться за чемпионство в следующем сезоне.

«С «Зенитом» невозможно бороться? Все определяет, наверное, финансовое состояние. Мы видим, что, например, «Бавария» — тот же гегемон в Германии. По каким причинам? Этот клуб финансово более устойчив. Мы будем искать пути, чтобы двигаться вперед», — цитирует Федотова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 «Зенит» с 70 очками занял первое место в РПЛ, в пятый раз подряд став победителем чемпионата России. Команда Сергея Семака на 12 очков обогнала ЦСКА, который финишировал на второй строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-fedotov-sravnil-rezul-taty-zenita-s-gegemoniej-bavarii-v-germanii/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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