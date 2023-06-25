Колосков: «На заявления УАФ не стоит никак реагировать»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на заявление Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Сегодня стало известно, что УАФ обратилась в ФИФА и УЕФА с призывом исключить РФС из состава организаций.

«На заявления УАФ не стоит никак реагировать. Нам важны решения УЕФА и ФИФА, а на Украине в сторону нас и так говорят много гадостей. Юридические основания оспорить решение о допуске крымских клубов в соревнованиях среди профессиональных российских команд есть. Во-первых, важно четко определить статус клубов из Крыма. Во-вторых, думаю, что руководители РФС уже провели переговоры с руководством ФИФА. Возможно, что какое-то решение уже есть, но теоретически сейчас возможно все», — приводит слова Колоскова Sport24.

26 мая сообщалось, что аттестация клубов из Крыма в ФНЛ будет завершена в июне. При успешном прохождении процедуры «Севастополь» и «Рубин» из Ялты будут допущены в дивизон Б второй лиги.