Нападающий «Химок» Долгов: «Четвертое место — это круто»

Нападающий «Химок» Александр Долгов подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1).

«Четвертое место — это круто. Но прошло только четыре тура. Ближе к концу посмотрим. Нет никакого секрета, мы просто выкладываемся на тренировках. Мы стараемся, чтобы потом можно было говорить о психологии. Нужно выдать победную серию. Но у любого спортсмена должны быть мысли только о победе. У меня нет личной цели. Главное, чтобы команда забивала», — передает слова Долгова корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

В следующем туре «Торпедо» в гостях встретится с «Оренбургом» 14 августа. «Химки» в этот же день дома примут грозненский «Ахмат».