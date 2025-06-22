Гладышев — о самых памятных моментах в карьере: «Финал Кубка. Забил? Да я даже не вышел!»

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев ответил на вопрос, от каких моментов в карьере у него бежали мурашки по коже.

— От каких моментов карьере бежали мурашки по коже? Первый гол за «Динамо». Это в Кубке было. Клинтон (Нжи — прим. «СЭ») мне отдал голевую, я черпачком [забил]. Второе — финал Кубка... Забил? Да какой забил, я не вышел даже (смеется). На разминку вышли и стадион прямо орет. Кайф. Хотелось бы еще раз такое почувствовать...на поле (смеется), — сказал Гладышев в интервью пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне 22-летний воспитанник бело-голубых провел 39 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач.