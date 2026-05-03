В «Спартаке» подтвердили, что Заболотный сдал положительный допинг-тест

В «Спартаке» подтвердили, что нападающий команды Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что 34-летнему россиянину может грозить как предупреждение, так и дисквалификация на несколько лет. Ожидается, что решение по санкции в отношении футболиста будет принято после окончания контракта игрока со «Спартаком», который действует до конца июня 2026 года.

«Антон Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях.

Дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован Общероссийскими антидопинговыми правилами», — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Заболотный выступает за «Спартак» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 16 матчах и сделал 2 результативные передачи. После зимней паузы футболист появился на поле дважды: он выходил на замену 18 марта в конце матча FONBET Кубка России против «Динамо» (1:0) и в конце игры 25-го тура РПЛ против «Ахмата» 19 апреля. В сумме нападающий провел на поле 5 минут и не отличился результативными действиями.