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Допинг

3 мая, 20:52

В «Спартаке» подтвердили, что Заболотный сдал положительный допинг-тест

Антон Заболотный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В «Спартаке» подтвердили, что нападающий команды Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что 34-летнему россиянину может грозить как предупреждение, так и дисквалификация на несколько лет. Ожидается, что решение по санкции в отношении футболиста будет принято после окончания контракта игрока со «Спартаком», который действует до конца июня 2026 года.

«Антон Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях.

Дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован Общероссийскими антидопинговыми правилами», — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Заболотный выступает за «Спартак» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 16 матчах и сделал 2 результативные передачи. После зимней паузы футболист появился на поле дважды: он выходил на замену 18 марта в конце матча FONBET Кубка России против «Динамо» (1:0) и в конце игры 25-го тура РПЛ против «Ахмата» 19 апреля. В сумме нападающий провел на поле 5 минут и не отличился результативными действиями.

Антон Заболотный.«Намерен доказать свою полную невиновность». Заболотный провалил допинг-тест, но доиграет сезон без ограничений

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Источник: нападающий «Спартака» Заболотный сдал положительный тест на допинг

Заболотный подтвердил, что сдал положительный тест на допинг: «Я намерен доказать свою невиновность»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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