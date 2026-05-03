Капитан «Краснодара» Сперцян — об отмененном голе Кордобы: «Без комментариев. Все в шоке»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал отмененный гол нападающего команды Джона Кордобы в матче 28-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).

«Без комментариев. Все в шоке. Что даст мой комментарий?» — сказал футболист на пресс-конференции.

На 57-й минуте матча игры судья Евгений Буланов после ВАР-проверки и просмотра видеоповтора отменил гол Кордобы. Арбитр и его видеоассистенты Сергей Иванов и Рафаэль Шафеев решили, что колумбиец сфолил на защитнике «Акрона».

«Краснодар» набрал 63 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max