Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

3 мая, 20:40

Капитан «Краснодара» Сперцян — об отмененном голе Кордобы: «Без комментариев. Все в шоке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал отмененный гол нападающего команды Джона Кордобы в матче 28-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).

«Без комментариев. Все в шоке. Что даст мой комментарий?» — сказал футболист на пресс-конференции.

На 57-й минуте матча игры судья Евгений Буланов после ВАР-проверки и просмотра видеоповтора отменил гол Кордобы. Арбитр и его видеоассистенты Сергей Иванов и Рафаэль Шафеев решили, что колумбиец сфолил на защитнике «Акрона».

«Краснодар» набрал 63 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба (в&nbsp;белом) против защитника &laquo;Акрона&raquo; Родриго Эшковала.Кордоба отменил скандал. Гол колумбийца еще на шаг приблизил «Краснодар» к чемпионству

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Краснодар
Читайте также
Махачев подерется с последователем Конора Макгрегора. Что известно об Иэне Гэрри
У берегов Сицилии обнаружили затонувшее античное судно с сотнями старинных амфор
Один человек погиб при атаке ВСУ на скорую помощь в Херсонской области
Армия России сорвала попытку перебросить резервы ВСУ при освобождении Ивановки
Евгений Кузнецов подписал однолетний контракт с «Сибирью»
Кузя выбирает между «Трактором» и «Сибирью», «Ак Барс» претендует на больших звезд НХЛ, а СКА. Трансферные новости КХЛ на 8 августа
Популярное видео
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Департамент судейства: Карасев верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями»
Департамент судейства назвал верным решение Танашева назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
ЭСК: Буланов верно отменил гол Кордобы в матче «Краснодара» с «Акроном»
На юге России приостановили работу 13 аэропортов. Команды РПЛ не могут вылететь на матчи
КДК оштрафовал ЦСКА на 40 тысяч рублей, «Спартак» — на 30 тысяч
Мажич поддержал решение отменить гол Кордобы в ворота «Акрона»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Защитник «Краснодара» Жубал: «Не знаю, почему гол Кордобы отменили. Я удивился»

«Ахмат» — «Пари НН»: Садулаев открыл счет и забил первый гол в этом розыгрыше РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости