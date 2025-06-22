Футбол
22 июня, 19:55

Агент Тикнизяна о переходе в «Црвену Звезду»: «Хороший трамплин для того, чтобы претендовать на что-то более серьезное»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Наира Тикнизяна, прокомментировал «СЭ» переход футболиста в «Црвену Звезду».

22 июня сербский клуб объявил о трансфере 26-летнего футболиста сборной Армении из «Локомотива». Защитник подписал трехлетний контракт с клубом.

«У Наира было большое желание попробовать свои силы в Европе. «Црвена Звезда» — большой клуб. И это хороший трамплин для того, чтобы попробовать свои силы и уже претендовать на что-то более серьезное. Но еще раз повторюсь, что «Црвена Звезда» — это большой и серьезный клуб, который каждый год играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы и имеет в своем составе сильных футболистов», — сказал Клюев «СЭ».

Тикнизян играл за «Локомотив» с 2021 года. Он провел за команду 122 матча, забил 16 мячей и сделал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро.

Наир Тикнизян
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • хурма(сельдерей)

    Агент Тикнизяна о переходе в «Црвену Звезду»: «Хороший трамплин для того, чтобы претендовать на что-то более серьезное» ====================================== поневоле обгадил Црвену Звезду

    24.06.2025

  • zg

    Удачи Наиру и прежде чем размышлять о "чем то большем",закрепиться в Звезде!

    22.06.2025

    • Гладышев — об эмоциях после поражений: «Ни с кем не общаюсь, просто еду домой»

    Гладышев — о самых памятных моментах в карьере: «Финал Кубка. Забил? Да я даже не вышел!»
