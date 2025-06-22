Агент Тикнизяна о переходе в «Црвену Звезду»: «Хороший трамплин для того, чтобы претендовать на что-то более серьезное»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Наира Тикнизяна, прокомментировал «СЭ» переход футболиста в «Црвену Звезду».

22 июня сербский клуб объявил о трансфере 26-летнего футболиста сборной Армении из «Локомотива». Защитник подписал трехлетний контракт с клубом.

«У Наира было большое желание попробовать свои силы в Европе. «Црвена Звезда» — большой клуб. И это хороший трамплин для того, чтобы попробовать свои силы и уже претендовать на что-то более серьезное. Но еще раз повторюсь, что «Црвена Звезда» — это большой и серьезный клуб, который каждый год играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы и имеет в своем составе сильных футболистов», — сказал Клюев «СЭ».

Тикнизян играл за «Локомотив» с 2021 года. Он провел за команду 122 матча, забил 16 мячей и сделал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро.