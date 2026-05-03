Мусаев: «Против Дзюбы всегда трудно и интересно играть»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

— Дзюба часто отличается результативными действиями в матчах против «Краснодара». Можно ли сказать, что вам стало легче играть, когда его заменили из-за травмы?

— Считаю, что вопросы по Артему Дзюбе нужно задать тренеру «Акрону». Дзюба — большой игрок, легенда российского футбола. Против него всегда трудно и интересно играть. Он большой мастер. Но я не вижу никакой связи в замене Артемы Дзюбы с нашей игрой. Мы плохо действовали в первой тайме, но во втором смогли перевернуть встречу, создать моменты и забить гол.

— С чем связана частая игра Жубала в стартовом составе этой весной?

— У него был период адаптации. У него были небольшие травмы осенью, из-за чего он пропустил несколько игр Кубка России. После зимних сборов было видно, что он отлично влился в коллектив. Мы с ним разговаривали, он не обижался, что не играл. Он ждал своего шанса и дождался. В самый нужный момент он забил два гола, а сегодня команда сыграла на ноль. Это футболист высокого уровня, в прошлом году он был одним из лучших игроков во Франции. Нам очень повезло, что у нас есть три центральных защитника, которые могут менять друг друга без потери качества. Так же можно сказать и про среднюю линию. Это важно для каждого тренера, что есть коллектив не только из 11 игроков, а футболисты, которые выходят со скамейки и могут принести результат.

37-летний Дзюба из-за травмы покинул поле на 57-й минуте.

«Краснодар» набрал 63 очка и вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит», который идет вторым с 62 очками. «Акрон» с 27 очками идет на 12-м в турнирной таблице чемпионата.

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