Мусаев: «Против Дзюбы всегда трудно и интересно играть»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
— Дзюба часто отличается результативными действиями в матчах против «Краснодара». Можно ли сказать, что вам стало легче играть, когда его заменили из-за травмы?
— Считаю, что вопросы по Артему Дзюбе нужно задать тренеру «Акрону». Дзюба — большой игрок, легенда российского футбола. Против него всегда трудно и интересно играть. Он большой мастер. Но я не вижу никакой связи в замене Артемы Дзюбы с нашей игрой. Мы плохо действовали в первой тайме, но во втором смогли перевернуть встречу, создать моменты и забить гол.
— С чем связана частая игра Жубала в стартовом составе этой весной?
— У него был период адаптации. У него были небольшие травмы осенью, из-за чего он пропустил несколько игр Кубка России. После зимних сборов было видно, что он отлично влился в коллектив. Мы с ним разговаривали, он не обижался, что не играл. Он ждал своего шанса и дождался. В самый нужный момент он забил два гола, а сегодня команда сыграла на ноль. Это футболист высокого уровня, в прошлом году он был одним из лучших игроков во Франции. Нам очень повезло, что у нас есть три центральных защитника, которые могут менять друг друга без потери качества. Так же можно сказать и про среднюю линию. Это важно для каждого тренера, что есть коллектив не только из 11 игроков, а футболисты, которые выходят со скамейки и могут принести результат.
37-летний Дзюба из-за травмы покинул поле на 57-й минуте.
«Краснодар» набрал 63 очка и вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит», который идет вторым с 62 очками. «Акрон» с 27 очками идет на 12-м в турнирной таблице чемпионата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0