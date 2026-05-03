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3 мая, 20:14

Мусаев: «Против Дзюбы всегда трудно и интересно играть»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

— Дзюба часто отличается результативными действиями в матчах против «Краснодара». Можно ли сказать, что вам стало легче играть, когда его заменили из-за травмы?

— Считаю, что вопросы по Артему Дзюбе нужно задать тренеру «Акрону». Дзюба — большой игрок, легенда российского футбола. Против него всегда трудно и интересно играть. Он большой мастер. Но я не вижу никакой связи в замене Артемы Дзюбы с нашей игрой. Мы плохо действовали в первой тайме, но во втором смогли перевернуть встречу, создать моменты и забить гол.

— С чем связана частая игра Жубала в стартовом составе этой весной?

— У него был период адаптации. У него были небольшие травмы осенью, из-за чего он пропустил несколько игр Кубка России. После зимних сборов было видно, что он отлично влился в коллектив. Мы с ним разговаривали, он не обижался, что не играл. Он ждал своего шанса и дождался. В самый нужный момент он забил два гола, а сегодня команда сыграла на ноль. Это футболист высокого уровня, в прошлом году он был одним из лучших игроков во Франции. Нам очень повезло, что у нас есть три центральных защитника, которые могут менять друг друга без потери качества. Так же можно сказать и про среднюю линию. Это важно для каждого тренера, что есть коллектив не только из 11 игроков, а футболисты, которые выходят со скамейки и могут принести результат.

37-летний Дзюба из-за травмы покинул поле на 57-й минуте.

«Краснодар» набрал 63 очка и вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит», который идет вторым с 62 очками. «Акрон» с 27 очками идет на 12-м в турнирной таблице чемпионата.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба (в&nbsp;белом) против защитника &laquo;Акрона&raquo; Родриго Эшковала.Кордоба отменил скандал. Гол колумбийца еще на шаг приблизил «Краснодар» к чемпионству

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Артем Дзюба
Мурад Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Краснодар
Жубал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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