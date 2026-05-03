Заболотный подтвердил, что сдал положительный тест на допинг: «Я намерен доказать свою невиновность»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный подтвердил информацию о том, что он сдал положительный допинг-тест.

Ранее пресс-служба московского клуба сообщила, что 34-летний россиянин был временно отстранен от футбольной деятельности из-за неблагоприятного результата анализа допинг-пробы, сданной в рамках внесоревновательного тестирования.

«В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением, моя последняя допинг-проба оказалась положительной. В связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности.

Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ.

Мои юристы сняли временный запрет и в настоящее время я могу тренироваться, могу участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом.

Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность.

Я с уважением отношусь к процедурам и всем участникам процесса, а также особенно благодарен футбольному клубу «Спартак», тренерскому штабу, партнерам по команде, и болельщикам за поддержку.

По настоятельной рекомендации моих юристов я не буду давать никаких дополнительных комментариев до завершения разбирательства, прошу отнестись к этому с пониманием», — написал Заболотный в соцсетях.

Заболотный на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком» летом 2025 года. В этом сезоне 34-летний форвард провел 16 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max