«Ахмат» — «Пари НН»: Касинтура удвоил преимущество грозненцев

«Ахмат» забил второй гол в матче против «Пари НН» в 28-м туре РПЛ — 1:0.

На 60-й минуте отличился Эгаш Касинтура.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

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