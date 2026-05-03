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3 мая, 21:38

Кордоба — о победе «Краснодара» над «Акроном»: «В чемпионской гонке все зависит только от нас»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвел итоги матча против «Акрона» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

Колумбиец стал автором единственного гола.

«Мы знаем, что сейчас важно в каждом матче набирать три очка. Партнеры и тренерский штаб проделали хорошую работу, и мы надеемся продолжать так же.

Насколько важны эти три очка в психологическом плане? В чемпионской гонке все зависит только от нас. Мы знаем, что должны бороться до самого конца. Это будут два финала, мы должны подойти к оставшимся играм со всей серьезностью», — сказал Кордоба.

«Краснодар» набрал 63 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Зенит», который за два тура до конца чемпионата отстает от лидера на одно очко.

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Джон Кордоба
РПЛ
ФК Акрон
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
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Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
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Краснодар

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 2
П
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Педро

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Балтика

 2
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И К Ж
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 1 1 0
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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