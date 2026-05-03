Кордоба — о победе «Краснодара» над «Акроном»: «В чемпионской гонке все зависит только от нас»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвел итоги матча против «Акрона» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

Колумбиец стал автором единственного гола.

«Мы знаем, что сейчас важно в каждом матче набирать три очка. Партнеры и тренерский штаб проделали хорошую работу, и мы надеемся продолжать так же.

Насколько важны эти три очка в психологическом плане? В чемпионской гонке все зависит только от нас. Мы знаем, что должны бороться до самого конца. Это будут два финала, мы должны подойти к оставшимся играм со всей серьезностью», — сказал Кордоба.

«Краснодар» набрал 63 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Зенит», который за два тура до конца чемпионата отстает от лидера на одно очко.

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