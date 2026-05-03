Представитель Дзюбы Гольдман — о травме форварда: «МРТ запланировано на завтра»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал повреждение игрока в матче с «Краснодаром» (0:1) в 28-м туре РПЛ.

37-летний форвард из-за травмы покинул поле на 57-й минуте.

«МРТ запланировано на завтра», — сказал Гольдман.

В этом сезоне Дзюба провел 26 матчей в РПЛ, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

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