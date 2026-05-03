Дзюба покинул стадион сразу после завершения матча «Акрон» — «Краснодар»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба покинул стадион «Самара Арена» сразу после завершения матча 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Форвард был заменен на 57-й минуте встречи из-за травмы. На вопрос о состоянии здоровья футболист, покидая арену, поднял большой палец вверх.

В сезоне-2025/26 Дзюба забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за «Акрон» во всех турнирах. Контракт 37-летнего россиянина с клубом из Тольятти действует до конца июня 2026 года.