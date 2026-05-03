Защитник «Краснодара» Жубал: «Не знаю, почему гол Кордобы отменили. Я удивился»

Защитник «Краснодара» Жубал прокомментировал победу команды над «Акроном» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Тяжелый матч. «Акрон» с самого начала оборонялся низко, и у нас не получалось создавать много моментов. Но во втором тайме получилось создавать шансы и забить гол. Очень рады этой победе. Незасчитанный гол Кордобы? По картинкам, судя по тому, что увидели, был обычный момент. Не знаю, почему гол отменили. Я удивился. Но Джон реализовал второй шанс», — сказал футболист на пресс-конференции.

На 57-й минуте матча игры судья Евгений Буланов после ВАР-проверки и просмотра видеоповтора отменил гол форварда «быков» Джона Кордобы. Арбитр и его видеоассистенты Сергей Иванов и Рафаэль Шафеев решили, что колумбиец сфолил на защитнике «Акрона».

«Краснодар» набрал 63 очка и вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит», который идет вторым с 62 очками.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max