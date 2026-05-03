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Допинг

3 мая, 20:50

Источник: нападающий «Спартака» Заболотный сдал положительный тест на допинг

Сергей Ярошенко
Антон Заболотный.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, санкции в отношении 34-летнего форварда могут варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Отмечается, что окончательное о наказании решение будет принято после окончания контракта форварда со «Спартаком».

РУСАДА удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста.

Заболотный выступает за красно-белых с июля 2025 года. В этом сезоне на его счету 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 результативными передачами. Контракт Заболотного с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Антон Заболотный.«Намерен доказать свою полную невиновность». Заболотный провалил допинг-тест, но доиграет сезон без ограничений

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Источник: Чемпионат
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Антон Заболотный
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В «Спартаке» подтвердили, что Заболотный сдал положительный допинг-тест
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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