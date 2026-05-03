Источник: нападающий «Спартака» Заболотный сдал положительный тест на допинг

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, санкции в отношении 34-летнего форварда могут варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Отмечается, что окончательное о наказании решение будет принято после окончания контракта форварда со «Спартаком».

РУСАДА удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста.

Заболотный выступает за красно-белых с июля 2025 года. В этом сезоне на его счету 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 результативными передачами. Контракт Заболотного с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

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