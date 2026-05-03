«Ахмат» — «Пари НН»: команды не открыли счет в первом тайме

«Ахмат» и «Пари НН» завершили вничью первый тайм матча 28-го тура РПЛ — 0:0.

«Ахмат» в первой половине встречи нанес 10 ударов по воротам нижегородцев за тайм (2 в створ). На счету «Пари НН» 4 удара (1 в створ).

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

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