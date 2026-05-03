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3 мая, 21:22

РПЛ, результаты 28-го тура: «Краснодар» обыграл «Акрон», «Зенит» победил ЦСКА и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Фото ПФК ЦСКА
Матчи 28-го тура чемпионата России-2025/26.

В пятницу, 1 мая, состоялись игры «Крылья Советов» — «Спартак» (2:1) и «Локомотив» — «Динамо» (1:1).

В субботу, 2 мая, прошли матчи «Динамо» Мх — «Ростов» (1:2), «Балтика» — «Рубин» (0:1) и ЦСКА — «Зенит» (1:3).

В воскресенье, 3 мая, «Сочи» победил «Оренбург» (3:1), «Акрон» уступил «Краснодару» (0:1), «Ахмат» обыграл «Пари НН» (2:0).

1 мая, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
01 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:1
Спартак
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
01 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Динамо

2 мая, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
02 мая, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:2
Ростов
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
02 мая, 16:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:1
Рубин
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
02 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:3
Зенит

3 мая, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
03 мая, 14:30. Фишт (Сочи)
Сочи
3:1
Оренбург
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
03 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
0:1
Краснодар
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
03 мая, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:0
Пари Нижний Новгород

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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