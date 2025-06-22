Агент Тикнизяна поблагодарил руководство и тренерский штаб «Локомотива»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Наира Тикнизяна, в разговоре с «СЭ» выразил благодарность «Локомотиву» после перехода футболиста в «Црвену Звезду».

22 июня сербский клуб объявил о трансфере 26-летнего футболиста сборной Армении из «Локомотива». Защитник подписал трехлетний контракт с клубом.

«Мы благодарны руководству и тренерскому штабу «Локомотива» за то, что они доверяли Наиру. И за то, что пошли навстречу ему, отпустив в «Црвену Звезду», — сказал Клюев «СЭ».

Тикнизян играл за «Локомотив» с 2021 года. Он провел за команду 122 матча, забил 16 мячей и сделал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро.