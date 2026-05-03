«Пари НН» проиграл «Ахмату» в первом матче под руководством Гаранина

«Пари НН» на выезде уступил «Ахмату» в матче 28-го тура РПЛ — 0:2.

Счет на 55-й минуте открыл Лечи Садулаев. Спустя пять минут преимущество грозненцев удвоил Эгаш Касинтура.

«Ахмат» (35 очков) прервал серию из пяти матчей без побед и занимает девятое место в РПЛ.

«Пари НН» (22 очка) продлил серию без побед до семи матчей и остается предпоследним в турнирной таблице. Нижегородцы провели первый матч под руководством нового главного тренера Вадима Гаранина, который сменил Алексея Шпилевского на этом посту.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

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