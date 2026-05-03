«Ахмат» — «Пари НН»: видео голов

«Ахмат» дома обыграл «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ — 2:0.

55-я минута. Лечи Садулаев — 1:0

60-я минута. Эгаш Касинтура — 2:0

«Ахмат» (35 очков) прервал серию из пяти матчей без побед и занимает девятое место в РПЛ.

«Пари НН» (22 очка) продлил серию без побед до семи матчей и остается предпоследним в турнирной таблице. Нижегородцы провели первый матч под руководством нового главного тренера Вадима Гаранина, который сменил Алексея Шпилевского на этом посту.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

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