Мусаев: «То, что делал сегодня арбитр, пускай останется на его совести»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу команды в матче 28-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).

— В очередной раз команда проявила характер, волю к победе. Первый тайм не получился, играли очень медленно. Все хотели открываться под мяч, мало было доставок в штрафную и открываний на флангах. Во втором тайме игра стала более вертикальной. Кордоба отлично цеплялся за мяч, а партнеры помогали ему на подборах. Мы понимали — если в переходных зонах увеличим давление, то сможем создавать больше моментов. Благодаря этому мы и забили единственный мяч, а Агкацев совершил важнейший сейв в самом конце. Сколько трудных игр мы забрали в концовках этой весной, отыгрывались, меняли ход матчей. Это значит, что у каждого футболиста есть большое сердце, характер и желание побеждать.

— Ходит много разговоров о лояльности судей к «Краснодару». Это как-то влияет на команду?

— Где лояльность арбитров в нашу сторону? В каких матчах? Из-за таких как вы (журналистов. — Прим. «СЭ») это мнение и создается. В каких эпизодах? Ни в одном! И не надо говорить о лояльности. И то, что делал сегодня арбитр — пускай останется на его совести. Я слова не скажу об этом.

На 57-й минуте матча игры судья Евгений Буланов после ВАР-проверки и просмотра видеоповтора отменил гол форварда «быков» Джона Кордобы. Арбитр и его видеоассистенты Сергей Иванов и Рафаэль Шафеев решили, что колумбиец сфолил на защитнике «Акрона».

«Краснодар» набрал 63 очка и вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит», который идет вторым с 62 очками.

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