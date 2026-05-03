Мусаев: «То, что делал сегодня арбитр, пускай останется на его совести»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу команды в матче 28-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).
— В очередной раз команда проявила характер, волю к победе. Первый тайм не получился, играли очень медленно. Все хотели открываться под мяч, мало было доставок в штрафную и открываний на флангах. Во втором тайме игра стала более вертикальной. Кордоба отлично цеплялся за мяч, а партнеры помогали ему на подборах. Мы понимали — если в переходных зонах увеличим давление, то сможем создавать больше моментов. Благодаря этому мы и забили единственный мяч, а Агкацев совершил важнейший сейв в самом конце. Сколько трудных игр мы забрали в концовках этой весной, отыгрывались, меняли ход матчей. Это значит, что у каждого футболиста есть большое сердце, характер и желание побеждать.
— Ходит много разговоров о лояльности судей к «Краснодару». Это как-то влияет на команду?
— Где лояльность арбитров в нашу сторону? В каких матчах? Из-за таких как вы (журналистов. — Прим. «СЭ») это мнение и создается. В каких эпизодах? Ни в одном! И не надо говорить о лояльности. И то, что делал сегодня арбитр — пускай останется на его совести. Я слова не скажу об этом.
На 57-й минуте матча игры судья Евгений Буланов после ВАР-проверки и просмотра видеоповтора отменил гол форварда «быков» Джона Кордобы. Арбитр и его видеоассистенты Сергей Иванов и Рафаэль Шафеев решили, что колумбиец сфолил на защитнике «Акрона».
«Краснодар» набрал 63 очка и вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит», который идет вторым с 62 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0