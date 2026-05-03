«Ахмат» — «Пари НН»: Садулаев открыл счет и забил первый гол в этом розыгрыше РПЛ

«Ахмат» вышел вперед в матче против «Пари НН» в 28-м туре РПЛ — 1:0.

На 55-й минуте забил Лечи Садулаев. Этот гол стал для вингера грозненцев первым в этом розыгрыше РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

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