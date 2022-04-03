Смолов: «Фол был очевидным. Если судьи поставили пенальти, значит, он был»
Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о пенальти в ворота «Краснодара» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.
«Я не видел момента, где конкретно игрок «Краснодара» хватал меня за футболку, но то, что было нарушение — это очевидно. А дальше судьи разбирались, если приняли решение поставить пенальти, значит, пенальти был. Хорошо, что удалось забить.
Нам удается реализовывать задуманное, но пока не на 100 процентов. Надо будет прибавить во втором тайме, ну, или как минимум продолжить в том же духе», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Смолов.
В конце первого тайма защитник «Краснодара» Александр Черников схватил Смолова за футболку, после чего форвард «Динамо» упал на газон. Изначально главный судья матча Алексей Сухой назначил штрафной, но после вмешательства ВАР изменил свое решение и назначил 11-метровый.
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти и вывел свою команду вперед в счете — 1:0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0