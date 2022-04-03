Игорь Ледяхов: «У Едвая очень много ляпов»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» высказал мнение о защитниках «Локомотива» — Тине Едвае и Марке Мампасси.

— Многие критикуют Мампасси. По делу?

— Начнем с того, что сейчас центр обороны — пожалуй, самое уязвимое место «Локомотива». Защитники играют высоко, и соперники этим пользуются. Отсюда восемь пропущенных мячей в трех предыдущих встречах. Мог забить и «Спартак», несколько забросов за шиворот Едваю и Мампасси чудом не воплотились в голы. Хорват вообще весной выглядит крайне неуверенно.

— С чем это связано?

— Не знаю. Вроде парень опытный, игрок сборной Хорватии, но... В каждом матче — три-четыре ляпа! Очень много позиционных ошибок, постоянно проходят передачи за спину. От Едвая все время убегают! Что касается Мампасси, то у него есть потенциал. 19 лет, великолепные физические данные. Думаю, будет прибавлять. Но пока не отличается надежностью. Я не удивлен.

— Почему?

— Любому новичку нужно время, чтобы сыграться с партнерами, отработать связи до автоматизма. При высокой обороне это особенно важно. А «Локомотив» лихорадит, еще и крайние защитники часто меняются. При таком раскладе от молодого футболиста трудно ждать стабильности.