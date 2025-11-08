Тюкавин — о поражении от «Акрона»: «Полностью провалили матч, ничего не создали»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал поражение от «Акрона» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

— Что не получилось сегодня?

— Не получилось победить. Ситуация, можно сказать, ужасная. Полностью провалили матч, ничего не создали. «Акрон» ничего не сделал в первом тайме. Ошиблись и все. В первом тайме особенно сыграли очень пассивно в атаке.

— Это худшая игра сезона?

— Не знаю, вам решать.

— Понимаешь, в чем причина нестабильности команды?

— Не понимаю. Мы не должны после такой победы в Санкт-Петербурге дома при своих болельщиках с «Акроном» так играть.

— Пишут, что «Динамо» идет по графику вылета в ФНЛ.

— Пусть пишут.

— Очков мало.

— Мало, но что делать, их же сейчас не взять из ниоткуда.

— Как менять ситуацию?

— Исправлять самим. После сборной. Сейчас будет пауза, ребята, которые не поедут в сборную будут тренироваться, покопаются в себе, я не знаю.