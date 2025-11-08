Карпин пообещал, что «Динамо» не вылетит из РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопросы после поражения от «Акрона» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

— «Динамо» выдало худший старт за 19 лет. Команда идет по графику вылета в ФНЛ. Вы обещаете, что команда не вылетит?

— Сто процентов. Эта команда, с этими футболистами не вылетит. Двести процентов.

— Команда иногда сливает тренера, есть такое выражение. Мы видим, что команда сегодня не играла. Что с психологией?

— Не думаю, что есть проблема в ногах. Два дня назад был вечерний матч, но никто не отыграл 90 минут, дело не в ногах — а в головах. Кто-то, может, думает, что может кого-то обыграть пешком., — сказал Карпин.

«Динамо» (17 очков) продлило серию без побед в РПЛ до 5 матчей и опустилось на девятое место. «Акрон» (18) поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице. Тольяттинцы ни разу не уступили в последних пяти матчах чемпионата России.