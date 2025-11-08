Главный тренер «Динамо» Карпин: «Привозим сами себе, это давит»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин после поражения от «Акрона» (1:2) в 15-м туре РПЛ рассказал о своем эмоциональном состоянии.

— Какое у вас эмоциональное состояние сейчас? Например, Станкович сказал, что он устал.

— Тоже хочу к жене и дочке, домой. Но усталость проходит после того, как начинаешь работать. Это про психологическую усталость. Понятно, что результат влияет на команду. Когда играешь безобразно — это одно. Но практически в каждой игре получаем, как вы сказали, дешевые голы. Привозим сами себе, это давит.

«Динамо» продлило серию без побед в РПЛ до 5 матчей. Бело-голубые с 17 очками опустились на девятое место в турнирной таблице.