Сегодня, 13:44

Гладышев: «Карпин дал многое — дисциплину, отношение к работе как на поле, так и за его пределами»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал о том, что дал ему Валерий Карпин как тренер.

— Как проходило прощание с Карпиным?

— Да ничего, в зале для теорий он собрал нас и сказал напутствия для продолжения сезона.

— Что он вам дал как тренер?

— Многое. Дисциплину, работоспособность как на поле, так и вне поля. Сто процентов.

— С кем больше нравилось работать — с Личкой или Карпиным?

— И с тем, и с тем. И тот, и другой дали мне многое. Надеюсь буду хорошо выступать и он позовет меня в сборную.

— Хотел бы возвращения Марцела в команду?

— Не мне судить, но при нем у меня хотя бы получалось полсезона.

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Гусев.

48-летний чех Личка работал в «Динамо» с июля 2023 года по май 2025 года.

Валерий Карпин
Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
Ярослав Гладышев
